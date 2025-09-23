Genoa Lazio, probabili formazioni: Sarri in piena emergenza a centrocampo. Tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti

La Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla sconfitta nel derby contro la Roma, è chiamata a rialzarsi nella delicata sfida contro il Genoa. I biancocelesti arrivano al match con soli tre punti raccolti nelle ultime quattro partite e con una lunga lista di assenze che complica ulteriormente i piani dell’allenatore toscano.

Difesa: Provedel tra i pali, ballottaggio a sinistra

In porta ci sarà ancora Ivan Provedel, portiere classe 1994 e titolare indiscusso nonostante la concorrenza di Mandas. Davanti a lui, Sarri dovrebbe confermare Adam Marušić (terzino montenegrino di grande duttilità), Mario Gila (giovane centrale spagnolo in crescita) e Alessio Romagnoli (ex Milan, leader difensivo). Sulla corsia mancina resta aperto il ballottaggio tra Luca Pellegrini, terzino romano con spiccate doti offensive, e Nuno Tavares, portoghese più fisico ma meno affidabile in fase difensiva.

Centrocampo decimato: emergenza totale

Il reparto più in difficoltà è senza dubbio la mediana. Out per infortunio Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano fermato da un problema muscolare alla coscia destra. Squalificati invece Yassine Belahyane, giovane talento marocchino, e Mattéo Guendouzi, francese ex Arsenal che rischia due o tre giornate di stop. Non ci sarà nemmeno Nicolò Rovella, regista italiano costretto a un intervento chirurgico per pubalgia.

In dubbio Matías Vecino, uruguaiano esperto e clinicamente guarito, ma ancora lontano dalla condizione ottimale. L’unico sicuro disponibile è Danilo Cataldi, romano e cuore biancoceleste. Per questo motivo Sarri potrebbe reintegrare in lista Toma Bašić, centrocampista croato, al posto di Manuel Lazzari, fermo per una lesione al soleo. In panchina attesi anche diversi ragazzi della Primavera.

Attacco: Zaccagni mezzala, Pedro e Castellanos in prima linea

Per completare il centrocampo, una soluzione tattica potrebbe essere l’arretramento di Mattia Zaccagni, esterno offensivo italiano, nel ruolo di mezzala. In quel caso, spazio a Pedro Rodríguez, veterano spagnolo ex Barcellona e Chelsea, sulla fascia sinistra.

In avanti, il tridente dovrebbe vedere Matteo Cancellieri (in ballottaggio con l’olandese Noslin) a destra e Valentín Castellanos, attaccante argentino, come prima punta favorito su Boulaye Dia.

La Lazio si presenta dunque al match contro il Genoa in piena emergenza, ma con la necessità di reagire per non perdere ulteriore terreno in classifica. Sarri dovrà inventarsi nuove soluzioni tattiche per sopperire alle assenze e restituire fiducia a un gruppo che ha bisogno di ritrovare compattezza e risultati.

GENOA – Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All.: Vieira.

LAZIO – Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Zaccagni; Cancellieri, Castellanos, Pedro. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Noslin, Dia. All.: Sarri.