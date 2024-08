Gazzetta, che GAFFE! Sulla prima pagina di Sportweek dimentica... LA LAZIO: scoppia la polemica

Gazzetta, che gaffe! Sulla prima pagina di Sportweek di oggi non c’è alcun riferimento alla Lazio: scoppia quindi la polemica

Il campionato, dopo la lunga attesa, ricomincerà oggi. Lazio in campo domani sera contro il Venezia per l’esordio stagionale in Serie A, ma questo a Sportweek sembra essere passato di mente.

Sulla prima pagina del settimanale, in edicola con la Gazzetta dello Sport, non c’è infatti alcun riferimento ai biancocelesti, mentre appaiono altri calciatori simbolo delle squadre che si sono qualificate in Europa lo scorso anno e non, come ad esempio il Napoli.