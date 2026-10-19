Gattuso sta riscrivendo la storia biancoceleste! Numeri da scudetto e giocatori rinati – VIDEO

Gennaro Gattuso sta rialzando una squadra reduce da un’annata che ha depresso la tifoseria biancoceleste. L’analisi dell’avvio della stagione della Lazio

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a sorprendere in questo avvio di Serie A 2026/2027. Dopo sette giornate, i biancocelesti hanno conquistato 19 punti, condividendo il primo posto con l’Inter. La vittoria per 3-0 contro la Juventus rappresenta un’altra dimostrazione della crescita di una squadra che sta trovando continuità, solidità difensiva e nuove certezze grazie al lavoro del proprio allenatore.

Lazio, un avvio impressionante: 19 punti in sette giornate

Sei vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. È questo il bilancio della Lazio nelle prime sette giornate del campionato 2026/2027. Un rendimento straordinario che ha permesso alla formazione allenata da Gennaro Gattuso di raggiungere quota 19 punti, mantenendo lo stesso passo dell’Inter.

Il successo esterno per 3-0 contro la Juventus di Luciano Spalletti ha ulteriormente rafforzato le ambizioni biancocelesti. Una prestazione che conferma la capacità della squadra di affrontare anche gli appuntamenti più complicati con personalità e organizzazione.

I numeri raccontano inoltre una Lazio estremamente solida: appena quattro reti incassate, con soltanto Roma e Cagliari capaci di fare meglio, avendone subite tre.

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La trasformazione di Dele-Bashiru e Belahyane racconta il lavoro dell’allenatore

Uno degli aspetti più interessanti della gestione di Gattuso riguarda la valorizzazione dei giocatori che, fino a qualche tempo fa, sembravano destinati a ricoprire un ruolo marginale.

Il caso di Fisayo Dele-Bashiru è particolarmente significativo. Il centrocampista, che nella passata stagione aveva incontrato difficoltà nel trovare continuità, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, arrivando anche a segnare nella vittoria contro la Juventus.

Discorso simile per Reda Belahyane, diventato un riferimento nella costruzione del gioco biancoceleste. Il centrocampista ha saputo sfruttare le opportunità ricevute, conquistando progressivamente centralità nelle scelte dell’allenatore.

Frattesi al centro del progetto e Noslin è diventato una certezza

Davide Frattesi è il simbolo di questa Lazio di Gennaro Gattuso, la quale si sta rilanciando di pari passo con la crescita dei singoli. Il centrocampista ex Inter e Sassuolo sta vivendo la stagione della rinascita e tra Serie A e Nazionale ha già segnato 4 gol!

Tra i protagonisti della trasformazione biancoceleste figura anche Tijjani Noslin. L’attaccante olandese, accostato a una possibile partenza durante il mercato, è rimasto nella Capitale e sta dimostrando di poter rappresentare una soluzione importante per il reparto offensivo.

Una situazione che coinvolge direttamente anche il direttore sportivo Angelo Fabiani, considerando come alcuni elementi inizialmente ritenuti sacrificabili siano diventati risorse preziose per la squadra.

Lazio, il sogno scudetto passa dalla continuità?

Il merito principale di Gennaro Gattuso è quello di aver costruito una formazione capace di ottenere risultati attraverso il contributo di diversi interpreti. La solidità difensiva, la crescita dei singoli e la capacità di adattarsi alle caratteristiche degli avversari rappresentano gli elementi più evidenti di questo inizio di stagione.

La classifica autorizza entusiasmo, ma il campionato è ancora lungo. La vera sfida sarà mantenere questo rendimento anche nei prossimi mesi, quando aumenteranno le difficoltà e diventerà fondamentale gestire le energie.

Intanto, dopo sette giornate, la Lazio può guardare tutti dall’alto insieme all’Inter. E il lavoro di Gattuso sta già assumendo i contorni di un’impresa che potrebbe cambiare le prospettive della stagione biancoceleste.