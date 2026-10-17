Gattuso prepara il piano anti Kolo Muani: le scelte in difesa per fermare la Juventus

Lazio, il francese arriva al big match dell’Allianz Stadium dopo due gol consecutivi. Gattuso punta sulla coppia Sutalo-Provstgaard e sul contributo di Belahyane per limitare l’attaccante bianconero

La Lazio si prepara alla delicata trasferta contro la Juventus, in programma domani sera all’Allianz Stadium, con un’attenzione particolare rivolta a Randal Kolo Muani. L’attaccante francese sta attraversando un momento positivo, come dimostrano le due reti realizzate nelle ultime due partite, e rappresenta una delle principali insidie per la retroguardia biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gennaro Gattuso starebbe studiando le soluzioni più efficaci per contenere il centravanti juventino, individuando nella collaborazione tra difensori e centrocampisti uno degli aspetti fondamentali della partita. La Lazio, protagonista di un avvio di campionato da record, dovrà confermare la solidità mostrata nelle prime sei giornate per provare a ottenere un risultato importante a Torino.

Kolo Muani torna a segnare: perché Gattuso teme la sua velocità

La crescita realizzativa di Kolo Muani arriva in un momento particolarmente significativo per la Juventus, che si appresta ad affrontare una Lazio reduce da risultati estremamente positivi.

Il francese ha ritrovato continuità sotto porta, segnando nelle ultime due uscite e offrendo nuovi riferimenti offensivi alla formazione bianconera.

Per Gattuso, tuttavia, il pericolo non riguarda esclusivamente la capacità dell’attaccante di finalizzare le occasioni. A preoccupare sono soprattutto i suoi movimenti in profondità, che potrebbero mettere in difficoltà la linea difensiva laziale qualora venissero concessi spazi alle spalle dei centrali.

La velocità di Kolo Muani rappresenta infatti una caratteristica da considerare con particolare attenzione, soprattutto nelle situazioni di transizione offensiva della Juventus.

Per questo motivo sarà fondamentale mantenere le distanze corrette tra i reparti, evitando di lasciare ai bianconeri la possibilità di sviluppare rapidamente le proprie azioni negli spazi centrali.

Lazio, Sutalo e Provstgaard verso la titolarità: le scelte per la difesa

In vista della trasferta piemontese, Gattuso sembra intenzionato ad affidarsi a una coppia centrale ben precisa.

Oliver Provstgaard rappresenta una certezza nello schieramento biancoceleste, mentre al suo fianco dovrebbe tornare Josip Sutalo, considerato una soluzione particolarmente affidabile per affrontare un avversario dalle caratteristiche di Kolo Muani.

La scelta dei due difensori risponde alla necessità di garantire equilibrio e attenzione nelle situazioni di uno contro uno, senza compromettere l’organizzazione collettiva.Contro un attaccante capace di attaccare rapidamente la profondità, infatti, non sarà sufficiente vincere i singoli duelli. Diventeranno decisive anche le letture preventive, la copertura degli spazi e la capacità di coordinare i movimenti della linea arretrata.

Sutalo e Provstgaard saranno dunque chiamati a una prestazione di grande concentrazione, soprattutto quando la Juventus cercherà di aumentare il ritmo e sfruttare eventuali disattenzioni.

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Belahyane fondamentale per proteggere la difesa laziale: il suo ruolo contro la Juventus

Un contributo importante al piano tattico di Gattuso potrebbe arrivare da Reda Belahyane, sempre più centrale negli equilibri della formazione biancoceleste.

Il centrocampista marocchino si è distinto nelle prime giornate per il lavoro svolto senza pallone, dimostrando notevoli capacità nel recupero del possesso e nell’interruzione delle iniziative avversarie. La sua presenza davanti alla difesa potrebbe rivelarsi particolarmente preziosa contro la Juventus.

Belahyane avrà infatti il compito di limitare le linee di passaggio verso gli attaccanti bianconeri, offrendo contemporaneamente un sostegno ai due centrali nelle situazioni più delicate.

La sua capacità di leggere in anticipo lo sviluppo delle azioni rappresenta una risorsa importante per impedire che Kolo Muani possa ricevere palloni in condizioni favorevoli. Inoltre, il marocchino dovrà contribuire a mantenere compatta la squadra, soprattutto nei momenti in cui la Lazio perderà il possesso nella metà campo avversaria.

Lazio, contro la Juventus servirà maggiore attenzione rispetto al secondo tempo con il Monza

La partita contro la Juventus rappresenterà anche un’occasione per verificare i progressi della Lazio nella gestione delle diverse fasi di gioco.

Nonostante la vittoria per 3-1 contro il Monza, nell’ultima giornata sono emerse alcune situazioni sulle quali lo staff tecnico dovrà lavorare. In particolare, durante il secondo tempo, la formazione biancoceleste ha concesso maggiori spazi agli avversari, mostrando qualche difficoltà nel mantenere le distanze tra i reparti.

Situazioni che contro la Juventus potrebbero diventare particolarmente rischiose, considerando le qualità di Kolo Muani nell’attaccare gli spazi lasciati liberi. La Lazio ha comunque dimostrato di possedere una struttura difensiva affidabile, come confermano le sole quattro reti subite nelle prime sei giornate di Serie A.

Per proseguire il proprio percorso positivo, però, sarà necessario limitare al massimo le disattenzioni e mantenere elevata la concentrazione per tutta la durata dell’incontro.La sfida dell’Allianz Stadium richiederà quindi una prova di maturità collettiva. Gattuso punterà sull’intesa tra Sutalo, Provstgaard e Belahyane per ridurre l’efficacia delle iniziative juventine e consentire alla Lazio di giocarsi le proprie possibilità di successo.

Fermare Kolo Muani potrebbe essere uno dei passaggi decisivi per provare a conquistare tre punti pesantissimi nella corsa ai vertici della classifica.