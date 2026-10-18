Gattuso vuole sfatare un tabù che lo perseguita da anni: il bilancio contro la Juventus

La sfida tra Juventus e Lazio rappresenta un appuntamento particolarmente significativo per l’allenatore dei biancocelesti Gennaro Gattuso

La trasferta dell’Allianz Stadium offre a Gennaro Gattuso l’opportunità di confrontarsi nuovamente con la Juventus, una squadra che conosce particolarmente bene fin dai tempi della sua carriera da calciatore. Il passato, tuttavia, non sorride all’attuale allenatore della Lazio. Nei dieci confronti disputati contro i bianconeri alla guida di Milan e Napoli, il tecnico calabrese ha raccolto appena tre vittorie, senza mai pareggiare e incassando ben sette sconfitte.

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I precedenti di Gattuso nelle finali: una vittoria e tre sconfitte

Un capitolo particolarmente interessante riguarda le sfide che hanno assegnato un trofeo. In quattro occasioni Gattuso ha affrontato la Juventus in partite decisive per la conquista di un titolo, riuscendo a festeggiare soltanto una volta.

Il successo più significativo risale alla finale di Coppa Italia del 2020, quando il suo Napoli riuscì a superare i bianconeri ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Diverso l’esito degli altri tre appuntamenti. Sempre alla guida dei partenopei, Gattuso dovette arrendersi nella Supercoppa Italiana del 2021. In precedenza, sulla panchina del Milan, aveva incassato due sconfitte contro la Juventus, rispettivamente nella finale di Coppa Italia del 2018 e nella Supercoppa Italiana del 2019. Un bilancio che conferma le difficoltà incontrate dall’allenatore nelle sfide più importanti contro la formazione bianconera.

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Juventus Lazio, Gattuso punta a cambiare la storia dei precedenti

Adesso Gattuso proverà a scrivere una pagina differente della propria storia contro la Juventus. La sfida di Torino rappresenta infatti un nuovo banco di prova per il suo percorso sulla panchina della Lazio.

Il tecnico dovrà cercare le soluzioni migliori per mettere in difficoltà la squadra di Luciano Spalletti, provando a interrompere una tradizione personale tutt’altro che favorevole. I precedenti raccontano di una Juventus capace di imporsi nel 70% dei confronti, ma il nuovo appuntamento offrirà a Gattuso la possibilità di migliorare le proprie statistiche.

Per l’allenatore biancoceleste, dunque, non ci saranno soltanto punti importanti in palio: all’Allianz Stadium arriverà anche l’occasione di ridimensionare un bilancio negativo che accompagna da anni i suoi incroci con la Vecchia Signora.