Gasperini tira le orecchie ai giornalisti: «Non scrivete mai queste cose»

Gasperini alla stampa romana: «Non scrivete mai queste cose». Le parole del tecnico giallorosso dopo la vittoria con l’Everton

Gian Piero Gasperini ha parlato in zona mista al termine dell’amichevole vinta dalla sua Roma in Inghilterra contro l’Everton.

ROMA DIVERSA DALLA GARA CON L’ASTON VILLA – «Beh, l’avversario dell’altra sera era veramente forte in questo momento. Non tutto, però, era negativo. Poi chiaro, il risultato è stato pesante. Oggi abbiamo fatto una buona gara».

EL AYNAOUI TREQUARTISTA – «Si tratta di una soluzione, non possiamo avere un unico sistema di gioco. Avevamo provato con il Cannes ed era andata maluccio, nonostante la vittoria 3-0. Abbiamo remato un po’ e oggi contro una squadra di Premier League ha fatto bene».

GHILARDI – «Ha fatto bene. è stato veramente bravo, anche perché lui era arrivato questa settimana e non aveva fatto una preparazione con continuità. Ha fatto vedere delle belle cose, molto positive».

DOVBYK – «Beh, le pagelline le fate voi. Io faccio le mie (ride, ndr). E le mie sono tutte molto positive, anche Soulé. Dovbyk? è stato fermo parecchio. Sotto il piano atletico è in crescita e poi si sta impegnando molto. Ogni tanto leggo: “Dovbyk non piace a Gasperini”. Non scrivete mai queste cose, perché io non le ho mai dette. A me piacciono tutti i giocatori della Roma finché sono della Roma. Per me è il massimo, anche perché sono tutti i ragazzi che, come ho detto prima, mi hanno dimostrato un’applicazione straordinaria. Si allena benissimo e per me questo è un segnale già sufficiente. Poi le prestazioni le giudicate voi».

COLPO IN ATTACCO – «Sì (ride, ndr). Ieri abbiamo fatto una riunione molto positiva con la proprietà. Ci sono ancora due/tre settimane di mercato, ma sono veramente poche. La proprietà ha detto delle cose molto importanti, si spera che vengano realizzate sul mercato. Massara si sta impegnando sicuramente per realizzare quello che vuole la società, d’accordo con l’allenatore e Ranieri».