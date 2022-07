Gasperini: «La scorsa stagione abbiamo pagato infortuni e...VAR»

Gasperini: «La nuova Atalanta sarà arrabbiata. Vi spiego i nostri errori». Le parole del tecnico

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

SCORSA STAGIONE – «Ciò che mi dispiace è che molti hanno considerato fortemente negativa la nostra stagione. Non è vero. Intanto, è stata la migliore in 115 anni di storia dell’Atalanta, a parte le 5 precedenti.Abbiamo fatto ottime partite come a Vilareal, Lipsia, Manchester, Leverkusen… Abbiamo battuto la Juve a Torino dopo una vita. Abbiamo pagato infortuni, Var e colpe nostre. Ma la squadra non ha mai dato la sensazione di essere cotta. Mai ho dovuto rimproverarla per mancanza di impegno o attaccamento».

ERRORI – «Nuove energie avrebbero aiutato. Un campione avrebbe portato nuovo entusiasmo e stimolato la competitività. Siamo rimasti troppo a lungo gli stessi. Toloi, De Roon, Freuler, Djimsiti sono lì da prima che arrivassi io. I miei scontri in tema di mercato sono nati sempre dalla stessa esigenza: non restare fermi».