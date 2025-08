Galatasaray Lazio streaming live e diretta tv: dove vederla

Galatasaray Lazio streaming live e diretta tv: dove vedere il match amichevole, il secondo che i biancocelesti affrontano nella tournée turca

Grande appuntamento per i tifosi della Lazio. Stasera, sabato 2 agosto, la squadra di Maurizio Sarri affronta la sua quarta amichevole stagionale, un test di lusso in Turchia contro i campioni del Galatasaray. Per l’occasione, il club biancoceleste ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi sostenitori, garantendo la visione del match in diretta e completamente gratuita su tutte le sue piattaforme ufficiali.

Ma dove vederla? I tifosi avranno a disposizione diverse opzioni per non perdersi neanche un minuto della sfida in programma al Rams Park di Istanbul. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Lazio Style Channel, il canale tematico del club visibile al numero 233 della piattaforma Sky. Per chi preferisce lo streaming gratis, sarà possibile seguire l’evento live sul sito ufficiale sslazio.it e tramite l’app ufficiale S.S. Lazio, disponibile per smartphone e tablet. Infine, per gli amanti della radio, la radiocronaca integrale sarà disponibile sulle frequenze di Lazio Style Radio.

La programmazione dedicata all’evento inizierà ben prima del fischio d’inizio. L’appuntamento è fissato per le ore 19:00con un ampio prepartita, che includerà approfondimenti, analisi dallo studio e collegamenti in diretta da Istanbul per vivere l’attesa del match. A partire dalle ore 20:00, inizierà la telecronaca della partita, che accompagnerà i tifosi fino al triplice fischio. La lunga serata biancoceleste si concluderà con il post-gara, con le interviste a caldo dei protagonisti e i commenti sull’importante test internazionale affrontato dalla squadra di Sarri. Un modo perfetto per seguire da vicino i progressi della squadra in vista dell’inizio del campionato.