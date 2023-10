Gabriele Pulici ricorda il padre: «Scudetto del ’74 e la mia nascita. Vi dico tutto»

Gabriele Pulici, figlio di Felice, campione d’Italia con la Lazio nel ’74, ha ricordato il padre e svelato un aneddoto sulla sua nascita

Intervenuto a Radiosei, Gabriele Pulici, figlio di Felice, campione d’Italia con la Lazio nel ’74, ha dichiarato:

«Il giorno del primo Scudetto mio padre contattò mia madre ma non le rispose, non diede peso a questo fatto. Più tardi mio nonno chiamò allo Stadio per comunicare la mia nascita. Maestrelli scelse di non dirlo a mio padre. A fine partita si vede Felice correre via incolume dai festeggiamenti, in spogliatoio si accorge che i suoi vestiti non c’erano più perché Martini, con la clavicola rotta, li aveva presi e portati al Sant’Eugenio. Papà arrivò a Milano da mia madre con la maglia della Lazio che poi lei gettò via, la ritrovammo dopo trent’anni e la custodiamo tutt’oggi gelosamente. Prima della vittoria dello Scudetto del 2000, mio padre vinse il titolo primavera, con il Perugia c’erano 50.000 persone all’Olimpico. A fine partita tornò a casa senza nemmeno esultare, aveva fatto il suo dovere, teneva la gioia dentro di sé senza esternarla».