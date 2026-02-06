Futuro Sarri, Fabiani ha chiarito la situazione: ecco cosa filtra sul tecnico

Futuro Sarri, Fabiani ha espresso la speranza che il tecnico rimanga e ha parlato anche del progetto post Baroni. Tutte le novità dalla conferenza odierna

Nel corso della conferenza stampa odierna, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha affrontato il tema del futuro del tecnico Maurizio Sarri, recentemente messo in discussione dagli “scontri verbali” a distanza con il presidente Claudio Lotito.

Nonostante le difficoltà delle ultime settimane, il dirigente biancoceleste ha espresso chiaramente la volontà del club di continuare con l’attuale allenatore, ricordando l’importante progetto triennale siglato con Sarri.

Il progetto triennale con Sarri: la Lazio guarda al futuro

La Lazio ha in mente un progetto a lungo termine, e Maurizio Sarri fa parte integrante di questo disegno. Nonostante le difficoltà recenti e le tensioni con Lotito, Fabiani ha sottolineato che, a meno di sviluppi inaspettati, la società ha intenzione di proseguire la collaborazione con l’allenatore. Per il d.s. biancoceleste la fiducia del club è intatta verso il tecnico toscano ex Napoli e Juventus.

Il clima teso tra Sarri e Lotito: cosa aspettarsi a fine stagione

Nonostante il supporto del club, il rapporto tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito è stato segnato da scontri verbali, alimentando speculazioni sul futuro dell’allenatore. Fabiani, tuttavia, ha escluso qualsiasi situazione di crisi immediata, confermando che le attuali difficoltà non cambiano la posizione della società nei confronti del tecnico.

La stagione potrebbe riservare nuovi sviluppi, ma al momento, la Lazio appare intenzionata a proseguire con Sarri come allenatore per il futuro prossimo. Solo a fine stagione, se la situazione non dovesse evolvere, potrebbero esserci valutazioni più approfondite.

