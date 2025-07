Serie di furti ai danni di calciatori a Roma: l’ultimo è Vecino, il precedente di Gila e Zaccagni

Furto in casa di Vecino: è solo l’ultimo in casa di giocatori della Lazio: si sospetta che ci sia un modus operandi ben definito

Il furto nell’abitazione di Matías Vecino si inserisce in una preoccupante serie di episodi simili che hanno colpito calciatori, e in particolare giocatori della Lazio, nella zona della Camilluccia a Roma. Appena una settimana fa, come riportato da l’edizione romana de La Repubblica, nella stessa area, una banda di ladri aveva svaligiato l’abitazione di Gianluigi Rizzo e Laura Melis, i proprietari della clinica Villa Claudia, suggerendo un modus operandi professionale e forse la presenza di una stessa “mano”.

Non è la prima volta che un giocatore biancoceleste è vittima di furti. A febbraio, l’abitazione del difensore Mario Gila in zona Formello era stata presa di mira dai ladri mentre il calciatore era in campo contro il Napoli. In quel caso, erano stati portati via gioielli e orologi per un valore di 40mila euro. Ancora prima, nello scorso luglio, i malviventi avevano fatto irruzione nell’abitazione di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, portando via gioielli e Rolex. La coppia, peraltro, era già stata derubata nel novembre 2023, e in quell’occasione aveva denunciato l’ex colf.

Questi episodi evidenziano una vulnerabilità che colpisce i calciatori, spesso assenti da casa per impegni sportivi. Anche ex giocatori della Roma sono stati vittime di rapine: l’ex difensore giallorosso Chris Smalling ha subito ben tre rapine in due anni, inclusa una nel 2021 in cui i ladri lo avevano sorpreso di notte mentre dormiva nella sua villa in zona Appia Antica con la famiglia. Nel dicembre 2023, i ladri avevano svaligiato la villa all’Eur dell’ex giocatore della Roma Nicola Zalewski, ora in forza all’Inter. La frequenza e la natura di questi furti suggeriscono una pianificazione mirata ai danni di figure pubbliche.