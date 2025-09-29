Funerali Furio Focolari: presenzierà anche una delegazione della Lazio. Il gesto del club per commemorare lo storico giornalista

Il giornalismo sportivo romano è in lutto. Si è spento ieri lo storico giornalista Furio Focolari, una delle voci più note e autorevoli del panorama mediatico della Capitale, da sempre legato con passione ai colori biancocelesti. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di migliaia di tifosi che per decenni lo hanno seguito e considerato un punto di riferimento.

Focolari è stato un cronista che ha raccontato generazioni di calcio e di Lazio. Con il suo stile inconfondibile, a volte polemico ma sempre animato da un amore viscerale per la sua squadra, ha accompagnato i sostenitori laziali attraverso radio, televisioni e giornali, diventando una presenza familiare e un interlocutore immancabile nel dibattito sportivo cittadino.

La S.S. Lazio, appresa la triste notizia, ha voluto immediatamente manifestare il proprio cordoglio. Nonostante la concitazione pre-partita, poco prima della delicata trasferta di questa sera contro il Genoa, la società ha diffuso un messaggio ufficiale in sua memoria, un gesto che testimonia il profondo legame e la stima che univano il club al giornalista. Oltre alle parole, ci sarà anche la presenza fisica: una delegazione della società, in rappresentanza del presidente, dello staff e dei giocatori, parteciperà alle esequie per porgere l’ultimo saluto a nome di tutta la comunità laziale.

L’ultimo saluto a Furio Focolari si terrà domani mattina, martedì 30 settembre, alle ore 11:00, presso la Chiesa Gran Madre di Dio di Ponte Milvio a Roma. Sarà l’occasione per i familiari, gli amici, i colleghi e i tantissimi tifosi che lo hanno apprezzato di stringersi per l’ultima volta attorno a una grande voce del giornalismo e a un grande cuore biancoceleste.