Franco Vazquez giocherà nel Parma. Ad annunciare la notizia è stato lo stesso club, tramite un comunicato ufficiale

Franco Vazquez tornerà in Italia, ma non alla Lazio. Il giocatore – più volte accostato ai colori biancocelesti – ha infatti trovato l’intesa col Parma, come annunciato dallo stesso club col seguente comunicato:

«Il Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo con Franco Damian Vazquez per un contratto che lo legherà al club fino al 30.06.2023 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni».