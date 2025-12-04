Formazioni ufficiali Lazio Milan, le scelte dei di Sarri e Allegri per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Coppa Italia
Formazioni ufficiali Lazio Milan, le scelte dei due allenatori per l’ottavo di finale di Coppa Italia. Ecco gli schieramenti
Chiude la terza giornata degli ottavi di finale di Coppa Italia con la Lazio che ospiterà il Milan all’Olimpico alle 21. Una partita che trascina con se le polemiche arbitrali dell’ultima sfida di campionato.
FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.
