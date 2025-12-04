 Formazioni ufficiali Lazio Milan, le scelte dei di Sarri e Allegri per gli ottavi di finale di Coppa Italia
2 ore ago

Formazioni ufficiali Lazio Milan, le scelte dei due allenatori per l’ottavo di finale di Coppa Italia. Ecco gli schieramenti

Chiude la terza giornata degli ottavi di finale di Coppa Italia con la Lazio che ospiterà il Milan all’Olimpico alle 21. Una partita che trascina con se le polemiche arbitrali dell’ultima sfida di campionato.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

