Foggia non ha dubbi: «Guarderò con attenzione di nuovo Sarri. Resta una delle squadre che lotterà per un piazzamento in Europa»

Foggia: «Guarderò con attenzione di nuovo Sarri. Resta una delle squadre che lotterà per un piazzamento in Europa». Le dichiarazioni

La Lazio si appresta ad affrontare una nuova stagione con molte incognite e altrettante aspettative. La formazione guidata da Maurizio Sarri, noto per il suo calcio offensivo e ragionato, si presenta con una rosa che ha subito pochi cambiamenti. Il blocco del mercato in entrata ha inevitabilmente acceso i riflettori sul gruppo già esistente, chiamato a confermare quanto di buono mostrato nella scorsa annata.

Sarri e il progetto biancoceleste

L’allenatore toscano, ex Napoli, Chelsea e Juventus, sta lavorando con continuità sul progetto tecnico avviato due stagioni fa. Pur in assenza di nuovi innesti, Sarri punta a valorizzare talenti come Mattia Zaccagni, esterno offensivo in crescita, e Alessio Romagnoli, difensore centrale arrivato dal Milan con l’esperienza giusta per guidare la retroguardia.

Il pensiero di Pasquale Foggia sulla Lazio

Tra gli osservatori più attenti c’è Pasquale Foggia, ex attaccante della Lazio e figura ancora molto vicina all’ambiente romano. Intervistato da news.superscommesse.it, Foggia ha espresso il proprio parere sull’attuale situazione del club capitolino.

Foggia, che ha militato nei biancocelesti tra il 2006 e il 2013 distinguendosi per tecnica e rapidità, sottolinea come la stabilità e la conoscenza reciproca fra i giocatori possano diventare un vantaggio competitivo in un campionato sempre più equilibrato.

Prospettive e obiettivi stagionali

La Lazio punta a confermarsi tra le prime della classe, con un occhio alla qualificazione europea e l’altro al consolidamento del progetto tecnico. L’assenza di colpi di mercato, secondo diversi osservatori, potrebbe trasformarsi da limite a punto di forza, permettendo a Sarri di lavorare senza stravolgimenti.

PAROLE – «Guarderò con attenzione di nuovo Sarri, considerando la qualità del gioco che riesce a far esprimere alle proprie squadre, per cui mi aspetterò di vedere una Lazio in grado di mettere in difficoltà chiunque. I risultati del calcio di luglio e inizio agosto possono dare delle indicazioni, ma non delle certezze. La Lazio ha dei valori importanti, a cominciare proprio da Sarri, il quale avrà tempo e modo per incidere al meglio su questa squadra. Sicuramente, resta una di quelle che lotterà per un piazzamento in Europa».