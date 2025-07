Floriani Mussolini alla Cremonese: ecco quando sarà ufficiale il trasferimento del terzino che si è messo in mostra con la Juve Stabia

Un altro prodotto del vivaio saluta la Lazio, pronto per il grande salto in Serie A. La cessione di Romano Floriani Mussolini alla Cremonese è ormai ai dettagli, con il terzino destro pronto a iniziare una nuova, prestigiosa avventura nel massimo campionato. Un trasferimento che era nell’aria da giorni, come dimostra la sua assenza sia alle visite mediche che al ritiro di Formello, segnale inequivocabile di un addio imminente.

Dopo una stagione da protagonista in Serie B con la maglia della Juve Stabia, dove si è messo in luce per continuità e rendimento, Floriani Mussolini si è guadagnato la chiamata della Cremonese, un’occasione importante per misurarsi con il calcio dei grandi. L’operazione tra i due club è stata definita sulla base di una formula che accontenta tutte le parti.

Il trasferimento avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto. La cifra per l’acquisto a titolo definitivo da parte del club grigiorosso è stata fissata a 5 milioni di euro. Nell’accordo non è stata inserita alcuna opzione di contro-riscatto in favore della Lazio, che si priverà quindi del controllo diretto sul giocatore.

Tuttavia, la società del presidente Lotito ha voluto mantenere una finestra aperta sul futuro del classe 2003, assicurandosi una clausola strategica: i biancocelesti, infatti, manterranno il 50% su una futura rivendita del terzino. Una percentuale altissima che testimonia la fiducia nelle potenzialità del ragazzo e la volontà di monetizzare al massimo da una sua eventuale esplosione in Serie A. L’annuncio ufficiale dell’operazione è atteso nelle prossime ore e potrebbe arrivare già nella giornata di domani, dando il via alla nuova tappa della carriera di Floriani Mussolini.