Fiorentina, Castrovilli: «Contro la Lazio servirà il 100%! Immobile mi piace, l’ho consigliato…»

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, si è espresso sulla sfida con la Lazio ai microfoni dei canali ufficiali del club

La Lazio, reduce dalla sconfitta di ieri sera contro il Celtic, sfiderà domenica al Franchi la Fiorentina. Nell’ultima giornata, i ‘viola’ hanno pareggiato 0-0 contro il Brescia, ed ora a pari punti con i biancocelesti, a quota 12. Gaetano Castrovilli, centrocampista classe ’97 della squadra di Montella, si è espresso nel Team Talk sulla sfida con i capitolini: «Attraversiamo un periodo bello e vogliamo continuare così. Non me lo aspettato e devo ancora realizzare. Ora arriva la Lazio, buona squadra con elementi importanti. Serve il 100% e non l’80. Dei biancocelesti temo Immobile, per assurdo l’ho consigliato a mio cugino al fantacalcio, è un ottimo giocatore e mi piace molto. Sarà una bella battaglia e per me anche una bella partita, c’è tanto entusiasmo e ci sprona a far meglio, non mollando un centimetro».