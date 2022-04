Fiorentina, Biraghi lancia la sfida per l’Europa: «Nessuna pressione, siamo tranquilli»

Il capitano della Fiorentina Biraghi ha lanciato la sfida alle avversarie per un posto in Europa

Cristiano Biraghi, terzino e capitano della Fiorentina, ai microfoni di DAZN ha lanciato la sfida alle avversarie per un posto in Europa.

EUROPA – «Non abbiamo pressione, siamo tranquilli anche per questo. Non avevamo questo obiettivo all’inizio, ora è normale guardare la classifica. Alla fine sapremo come sarà andata».

