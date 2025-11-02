Hanno Detto
Fiore sulla Lazio di Sarri: «Sta facendo anche lo psicologo, la squadra ha bisogno di questa cosa per ripartire! Momento delicato»
Fiore sulla Lazio di Sarri. Intercettato alla Mediolanum Padel Cup, l’ex centrocampista biancoceleste ha commentato l’avvio di stagione
Tornato in Umbria non per allenare ma per divertirsi, Stefano Fiore è stato protagonista della Mediolanum Padel Cup, evento del circuito CUPRA FIP Tour, insieme a ex colleghi come Giuliano Giannichedda, Diego Perotti e David Pizarro. L’ex centrocampista della Lazio e della Nazionale ha colto l’occasione per commentare il momento che sta vivendo la formazione biancoceleste, soffermandosi sul lavoro di Maurizio Sarri e sulle prospettive in vista della sessione di mercato invernale.
SUL MOMENTO DELLA LAZIO – «Il momento è delicato, ma forse anche abbastanza prevedibile. I segnali, però, sono confortanti. Credo che Sarri abbia centrato il punto e stia facendo, oltre che l’allenatore – cosa che sa fare molto bene – anche lo psicologo. In questo momento bisogna lavorare molto sulla testa e sulle motivazioni dei giocatori che ha a disposizione. Sarebbe importante che rientrasse qualcuno, perché la rosa non dà molti margini d’errore. Detto questo, le ultime prestazioni sono eloquenti: i ragazzi sembrano aver capito il momento di difficoltà e stanno rispondendo bene, concentrandosi sulla prestazione. Lunedì, contro il Cagliari, avranno una possibilità importante: vincendo aggiusterebbero la classifica e questo potrebbe dare slancio per il futuro».
SUL MERCATO E SUL FUTURO – «Sicuramente Sarri si augura questo. È vero che sta facendo lo psicologo e che ha accettato, per amore della Lazio, una situazione non facile. Però è ovvio che si aspetti dei rinforzi: la squadra ha bisogno di essere rinforzata, soprattutto se si vuole provare a fare un certo tipo di campionato. La società ha detto che ci sarà la possibilità di intervenire: speriamo sia davvero così».
