 Giannichedda sicuro: «Sarri ha dato mentalità e ordine»
Giannichedda sicuro: «Sarri ha dato mentalità e ordine alla Lazio. Ora servono rinforzi per alzare il livello»

3 ore ago

Giannichedda

Giannichedda sicuro nel giudizio della Lazio, l’ex centrocampista biancoceleste elogia il tecnico e parla del mercato in vista di gennaio

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista e oggi allenatore delle rappresentative nazionali della LND, è stato protagonista del derby della Padel Arena Fastweb di Perugia, dove ha partecipato alla Mediolanum Padel Cup, torneo del circuito internazionale CUPRA FIP Tour, insieme ad altri ex calciatori come Stefano Fiore, David Pizarro e Diego Perotti.

A margine dell’evento, Giannichedda ha commentato il momento attuale della Lazio, soffermandosi sul lavoro di Maurizio Sarri e sulla necessità di intervenire sul mercato invernale per rafforzare la rosa biancoceleste.

SUL LAVORO DI SARRI – «Il merito di questa ripresa e del buon lavoro che sta facendo la squadra è proprio di Sarri. Sta lavorando bene sotto tutti i profili: tecnico, e sappiamo che in questo è un maestro, ma anche mentale. È riuscito a entrare nella testa dei giocatori, che stanno performando bene. Non ci sono alibi: si va in campo solo per giocare la partita, e la Lazio, nonostante le difficoltà tra infortuni e un mercato praticamente assente, sta anche giocando bene».

SUL MERCATO DI GENNAIO – «È chiaro che serve anche per alzare la qualità degli allenamenti: più giocatori importanti hai, più cresce il livello e questo poi si riflette anche la domenica. Bisogna intervenire anche a livello numerico, perché la rosa è davvero corta. La società lo sa bene, Sarri lo sa bene: sicuramente stanno già valutando quali elementi possano aiutare la Lazio a fare un campionato importante».

