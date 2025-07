Fenerbahce, Djiku svela: «Contenti del risultato contro la Lazio. Ecco cosa ci ha chiesto Mourinho…». Le dichiarazioni

Il Fenerbahce ha concluso la propria pre-stagione con una vittoria di prestigio: battuta la Lazio 1-0 in un’amichevole disputata in Turchia. A decidere il match è stato un gol di Irfan Can Kahveci, centrocampista offensivo classe ’95 noto per la sua tecnica e visione di gioco. La rete è arrivata nel primo tempo, suggellando una prestazione solida da parte della squadra gialloblù.

Una vittoria che alimenta fiducia e ambizione

Secondo quanto riportato dal portale turco Yenicag, al termine dell’incontro ha parlato Alexander Djiku, difensore centrale ghanese arrivato in estate dallo Strasburgo. Djiku ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto durante la preparazione. Il calciatore ha poi elogiato l’atteggiamento della squadra, sottolineando l’importanza di aver imposto il gioco e limitato le occasioni avversarie. Merito anche di Ismail Kartal, tecnico esperto che guida il Fenerbahce con ambizione e pragmatismo. L’allenatore ha chiesto una prova di carattere, focalizzandosi su pressing alto e controllo del possesso: una strategia che ha funzionato contro una Lazio rimaneggiata ma comunque insidiosa.

Con la pre-stagione ormai conclusa, il Fenerbahce si prepara all’avvio ufficiale della Süper Lig turca con entusiasmo. La vittoria contro una squadra europea di livello come la Lazio rappresenta un segnale positivo per le aspettative future. Il gruppo sembra aver assimilato le idee tattiche dell’allenatore e può contare su un mix di talento e disciplina.

PAROLE – «In generale abbiamo avuto una buona pre-stagione. Abbiamo disputato la nostra ultima amichevole, è stata una bella vittoria che fa aumentare la fiducia. Abbiamo giocato una partita forte, l’importante era dominare. Sono contento del risultato. Quello che il nostro allenatore voleva che facessimo era mettere pressione in attacco. Penso che ci siamo riusciti bene. Non abbiamo nemmeno concesso molte opportunità all’avversario. Siamo stati forti in difesa»