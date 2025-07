Fenerbahce Lazio, i biancocelesti cadono contro la squadra di Mourinho: il racconto della sfida

Condividi via email

Fenerbahce Lazio, il racconto del secondo tempo dell’amichevole tra la squadra turca guidata da Josè Mourinho e i biancocelesti. Il risultato

La ripresa dell’amichevole tra Fenerbahçe e Lazio all’Ülker Stadyumu di Istanbul ha confermato l’intensità e il valore tattico della sfida. Dopo un primo tempo equilibrato e privo di reti, il secondo tempo ha visto entrambe le squadre aumentare il ritmo e cercare con maggiore insistenza il gol.

Sarri e Mourinho hanno operato diverse sostituzioni, dando spazio a giocatori in cerca di minutaggio e testando nuove soluzioni tattiche. La Lazio ha inserito Noslin e Pedro, mentre il Fenerbahçe ha dato spazio a Under e En-Nesyri, cambiando assetto in un più offensivo 3-4-1-2.

Il Fenerbahçe ha iniziato la seconda frazione con maggiore aggressività, sfruttando la spinta di Aydin e Kostic sulle fasce. En-Nesyri ha avuto una buona occasione al 55’, ma il suo colpo di testa è stato neutralizzato da Provedel. La Lazio ha risposto con una ripartenza orchestrata da Guendouzi e finalizzata da Pedro, il cui tiro è stato deviato in angolo.

A centrocampo, Rovella ha mostrato visione di gioco e capacità di verticalizzazione, mentre Dele-Bashiru ha alternato buone giocate a qualche errore tecnico. La difesa biancoceleste ha retto bene l’urto, con Provstgaard e Gila solidi nei duelli aerei.

Il possesso palla è rimasto equilibrato, ma il Fenerbahçe ha concluso più volte verso la porta. La Lazio ha cercato di colpire in contropiede, sfruttando la velocità di Noslin e la tecnica di Pedro.

Al minuto 72, il Fenerbahçe ha costruito una manovra rapida sulla fascia sinistra e ha crossato teso sul primo palo. Kahveci bravo a smarcarsi tra Provstgaard e Gila, ha anticipato tutti con un colpo di testa potente e preciso, che ha battuto Provedel sul palo più lontano. Un’azione da manuale, nata da un recupero palla a centrocampo e finalizzata con grande efficacia.

Ill secondo tempo ha offerto spunti interessanti per entrambi gli allenatori. Sarri ha potuto valutare la tenuta difensiva e la fluidità del 4-3-3, mentre Mourinho ha testato la profondità della rosa in vista dei preliminari di Champions League. Una ripresa intensa, che ha dato valore a un’amichevole dal sapore europeo.