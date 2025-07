Fenerbahce Lazio, ecco le probabili formazioni dell’amichevole dei biancocelesti: le scelte di Sarri

Fenerbahce Lazio, le probabili formazioni della prossima amichevole dei biancocelesti: le scelte del tecnico Sarri

Dopo il successo contro l’Avellino nel Terzo Memorial Sandro Criscitiello, la Lazio è pronta a volare in Turchia per una doppia sfida che metterà alla prova la rosa di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo gioco offensivo e la valorizzazione della manovra dal basso. Il primo appuntamento sarà il 30 luglio contro il Fenerbahce, squadra allenata da José Mourinho, stratega portoghese con un palmarès internazionale. Il secondo test è fissato per il 2 agosto, quando i biancocelesti affronteranno il Galatasaray, storico club di Istanbul con una forte tradizione europea. Dubbi tra i pali e nuove gerarchie difensive

Uno dei principali nodi da sciogliere per Sarri riguarda la porta. Il veterano Ivan Provedel, protagonista nella scorsa stagione con parate decisive, sfida il giovane Christos Mandas per una possibile alternanza. In difesa, viste le condizioni fisiche non ottimali di Samuel Gigot e Patric, potrebbe essere confermata la coppia centrale composta da Mario Gila, difensore spagnolo abile in anticipo, e Thomas Provstgaard, danese classe 2004 già osservato positivamente in ritiro. Sulle fasce, a destra si giocano il posto il duttile Adam Marusic e l’esperto Elseid Hysaj, mentre a sinistra favorito è Nuno Tavares, esterno portoghese noto per la sua spinta.

Centrocampo: regia e intensità

In regia, il romano Danilo Cataldi insidia Rovella, ex Juventus, per il ruolo di mediano. A completare la mediana ci sono Mattéo Guendouzi, francese tenace in fase di recupero, e Fisayo Dele-Bashiru, mezzala inglese in crescita, attualmente avanti nelle gerarchie rispetto a Vecino.

Tridente offensivo e assenze

In attacco, conferme per Pedro Rodríguez, veterano spagnolo ex Barça e Chelsea, Taty Castellanos, centravanti argentino con fiuto del gol, e Mattia Zaccagni, esterno italiano abile nell’uno contro uno. Assente per mononucleosi il danese Gustav Isaksen, mentre l’attaccante Boulaye Dia sarà convocato nonostante un fastidio alla caviglia.

La tournée turca rappresenta un test importante per la Lazio, utile per perfezionare assetti tattici e valutare la condizione della rosa. Con avversari di livello e tante scelte tecniche da vagliare, Sarri avrà l’opportunità di prepararsi al meglio in vista della stagione 2025-2026

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Muldur, Soyuncu, Oosterwolde, Brown; Fred, Amrabat; Kahveci, Szymanski, Aydin; En Nesyri. All.: Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.