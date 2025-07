Fenerbahce Lazio, ecco dove vedere il prossimo test dei biancocelesti in tv e in streaming

Fenerbahce Lazio, ecco dove seguire il prossimo test amichevole dei biancocelesti in tv e in streaming. Tutti i dettagli

Dopo il secondo test precampionato contro l’Avellino, archiviato con buone indicazioni sul piano atletico e tattico, la Lazio si prepara a volare in Turchia per continuare la fase di preparazione estiva. La squadra capitolina è attesa a Istanbul per affrontare due amichevoli di rilievo, che serviranno a Maurizio Sarri per valutare lo stato di forma del gruppo e apportare ulteriori aggiustamenti in vista dell’inizio del campionato.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 30 luglio alle ore 19:30 locali, quando i biancocelesti affronteranno il Fenerbahce, uno dei club più blasonati del calcio turco. Il match si disputerà presso l’Ülker Stadyumu, impianto moderno e suggestivo che ospita regolarmente le gare interne della squadra allenata da José Mourinho, tecnico portoghese noto per il suo stile diretto e la lunga carriera costellata di trofei internazionali.

Maurizio Sarri, l’allenatore della Lazio, ex Napoli e Chelsea, noto per il suo calcio propositivo e verticale, avrà l’occasione di testare i nuovi innesti e osservare la crescita dei giovani aggregati alla prima squadra. L’obiettivo è arrivare pronti al debutto stagionale, con meccanismi rodati e una condizione fisica ottimale.

Per i tifosi interessati a seguire l’incontro, la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, sia in diretta streaming che on demand. Sarà possibile accedere alla visione tramite app ufficiale o sito web, utilizzando dispositivi come Smart TV, PC, smartphone, tablet o console, garantendo un’ampia accessibilità ai fan in Italia e all’estero.

Questa tappa in Turchia rappresenta un momento strategico nel precampionato della Lazio, che punta a fare un salto di qualità nella prossima stagione. Il confronto con club di caratura internazionale come il Fenerbahce offre stimoli importanti e test probanti, fondamentali per affinare il gioco e consolidare il gruppo.