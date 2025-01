Fazzini Lazio, duello di mercato con un club italiano? Il giocatore potrebbe partire con questa formula. Cosa filtra

Fazzini Lazio, le ultime novità sul futuro del giocatore nel mirino del club capitolino. Cosa filtra

Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina potrebb ripensare a Jacopo Fazzini dell’Empoli, che potrebbe partire in prestito con obbligo di riscatto per meno di 15 milioni.

Ma Fazzini non è ancora uscito ufficialmente dai radar della Lazio. La dirigenza monitora anche altri profili, come Nicolò Fagioli della Juve e Morten Frendrup del Genoa.