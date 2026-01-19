Fascetti: «Con la Lazio abbiamo fatto un bel gioco! La partita contro il Como sarà divertente perché…»

Eugenio Fascetti, ex allenatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sui suoi anni nella Capitale e sulla partita contro il Como: le sue parole

Lazio e Como si preparano a sfidarsi in una partita che promette spettacolo. A parlare di questa gara è Eugenio Fascetti, doppio ex di entrambe le formazioni, che ha rilasciato un’intervista a Il Cuoio, dove ha ricordato il suo passato sia al Como che alla Lazio.

Eugenio Fascetti, doppio ex di Lazio e Como

Eugenio Fascetti, ex allenatore delle due squadre, ha parlato con entusiasmo delle esperienze vissute. Il tecnico ha evidenziato le differenze tra i suoi anni al Como e quelli alla Lazio. “Sono state due esperienze diverse”, ha dichiarato. “A Como ho lavorato in una situazione molto complicata. Non era certo paragonabile a quella attuale. Alla Lazio abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Due anni davvero belli e intensi”.

La sfida tra Lazio e Como: un match che promette spettacolo

Fascetti ha poi parlato della sfida tra Lazio e Como, affermando che si tratterà di una partita da vivere con grande passione. “Sono sicuro che sarà una partita divertente, tra due tecnici diversi, ai quali piace molto giocare a calcio”, ha dichiarato l’ex allenatore. “Mi piacciono entrambi, hanno delle filosofie ben delineate. Sono convinto che sarà una bella partita, con tanti gol”.

L’analisi di Fascetti, con i suoi ricordi e le sue previsioni, non fa che aumentare l’attesa per questa sfida. Gli occhi sono puntati su entrambe le squadre, con Lazio e Como pronte a darsi battaglia per portare a casa i tre punti in una giornata che promette scintille.

