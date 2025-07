Lazio: Mohamed Fares, il mercato in Grecia non sblocca la partenza

Lazio, Mohamed Fares ha delle offerte dal campionato greco, ma una cosa sta rallentando la cessione del calciatore della Lazio

Anche per Mohamed Fares, la situazione di mercato è complessa e lo vede attualmente lontano da Formello, segno evidente che non rientra nei piani della Lazio. L’esterno algerino, pur avendo un discreto mercato, soprattutto in Grecia, non riesce a trovare una nuova destinazione. Il motivo è legato, come per altri suoi compagni, alle sue pretese economiche. Fares ha un contratto in scadenza nel 2026 e non intende rinunciare a parte del suo ingaggio.

Il suo stipendio annuale è di un milione di euro, una cifra che molti club interessati non sono disposti a coprire interamente. Come riporta il Corriere dello Sport, la volontà del giocatore è di accettare solo offerte che gli garantiscano lo stesso trattamento economico che riceve dalla Lazio. Questa intransigenza rallenta le trattative e rende la sua cessione molto ardua in questa fase del mercato estivo. Anche nel suo caso, le speranze sono riposte nel rush finale di agosto, quando la necessità di sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi potrebbe portare la Lazio a valutare soluzioni che prevedano incentivi all’uscita o altre forme di compromesso per facilitare il trasferimento e fare spazio per future operazioni, qualora il blocco del mercato dovesse sbloccarsi o in vista dei rinnovi contrattuali a partire dal 2026.