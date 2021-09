Poli: «Vittoria nel derby importante, ecco il mio pensiero sul Bologna»

Fabio Poli è convinto che il derby possa dare una svolta positiva alla Lazio già a partire dalla prossima gara col Bologna

Fabio Poli, ex attaccante, ha parlato ai microfoni del canale tematico della Lazio affrontando diversi argomenti tra derby e prossima gara contro il Bologna:

«Il derby speriamo serva a dare un cambio importante. “È stata una bellissima partita, divertente e importante, entrambe le squadre hanno fatto vedere un buon calcio. Domenica ci sarà il Bologna che non sta proprio benissimo, è una squadra in confusione con giocatori che giocano fuori ruolo e senza idee. Io credo che Sinisa non abbia più voglia di restare a Bologna, non vede prospettive e aspetta solo che lo mandino via. C’è troppa confusione nel club e nella squadra. La Lazio ha tanta qualità e poi giocano da tanti anni insieme e infatti in certe giocate vanno anche a memoria. Il Bologna dovrà stare attento e dovrà sistemare la difesa se vuole provare a non subire troppo. I biancocelesti possono essere devastanti se la squadra di Sinisa non si rimette in ordine».