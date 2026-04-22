Fabiani nel pre partita: «Stagione complessa condizionata anche dagli infortuni. E sul futuro di Sarri…»

Angelo Fabiani, ds della Lazio, ha parlato nel pre partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato nel pre partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Le sue parole rilasciate a Italia 1:

STAGIONE E FATTORI ESTERNI – «Sì, più o meno diciamo che condivido quello che ha detto il mister; è stata una stagione contrassegnata da alcuni fattori imponderabili, tra infortuni e qualche partita che dovevamo vincere e non l’abbiamo fatto. Questa squadra però ha dimostrato che contro le cosiddette “grandi” ha fatto delle ottime prestazioni, per cui diciamo che obiettivamente siamo un po’ sotto la classifica».

GARA E OBIETTIVI FUTURI – «La partita di questa sera è una di quelle partite che è meglio giocare che non giocare, no? Al di là di tutto. Ci auguriamo che questa sera i ragazzi portino a casa il risultato. Se così non fosse, il nostro morale e il nostro percorso devono continuare nella crescita della squadra, dei risultati e lavorare in prospettiva».

EMERGENZA INFORTUNI – «Beh, se guardiamo l’ultima partita con il Napoli, certo che sì [ci siamo ripresi]. Di infortuni ne abbiamo avuto qualcosa come 45, che sono un’enormità, sono qualcosa di allucinante. Però non bisogna fare le vittime, non bisogna vivere di vittimismo, ma guardare al futuro con, come dire, con positività».

FUTURO SARRI – «L’ho detto sempre: noi abbiamo iniziato un progetto con Maurizio Sarri, lui ha tre anni di contratto, dunque ne ha altri due. Sta facendo un buon lavoro alla Lazio, ci mancherebbe altro, non sono io a giudicarlo ma è sotto gli occhi di tutti. Per cui, da questo punto di vista per quanto mi riguarda e riguarda la società, non c’è nessun tipo di problema».