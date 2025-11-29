Fabiani nel pre partita Milan Lazio: «Durante ci siamo incontrati con presidente e mister. Non vogliamo cedere pezzi pregiati. Flaminio? Credo si possa fare»

 Fabiani nel pre: «Non vorremmo cedere pezzi pregiati»
Fabiani ha commentato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima dell’inizio del match di San Siro tra Milan e Lazio. Le sue parole

A pochi minuti dalla sfida delle 20.45 a San Siro, Milan Lazio, valida per la tredicesima giornata di Serie A, Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio ha parlato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita. Le sue parole

INCONTRO PER IL MERCATO- «Durante la sosta abbiamo avuto modo di incontrarci con presidente e mister. Abbiamo aperto un programma per far crescere questa squadra nei ruoli previsti».

CESSIONI – «Se si parla di ricostruire, costruzione non si può mandare via chi è centrale. Ma nel calcio il denaro conta. La volontà è di non cedere pezzi pregiati».

SULLO STADIO FLAMINIO- «Io mi auguro che qualcosa si muova un po’ sul territorio nazionale perché una squadra, la Lazio o altre, non può prescindere da un impianto. Mi auguro si vada verso una strada più europea. Situazione? So che si sta lavorando, si sta andando avanti, e credo che questo sogno si possa realizzare davvero».

