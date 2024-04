Fabiani su Felipe Anderson: «Noi abbiamo fatto di tutto per trattenerlo, ma…». Le parole del Ds della Lazio

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Tanti i temi toccati: come quello dell’addio di Felipe Anderson. Di seguito le sue parole.

FELIPE ANDERSON– «Felipe Anderson si è comportato da uomo e con una dignità e professionalità incredibile. Noi abbiamo fatto di tutto per trattenerlo, ma quando ci si trova di fronte a scelte di famiglia e di territorio non c’è niente da fare. Lui è andato al Palmeiras e ci ha rimesso dei soldi rispetto a quanto gli aveva offerto la Lazio. Gli abbiamo proposto 5 anni e uno stipendio importante, il secondo o il terzo più alto in rosa. Lui ha messo al centro del progetto la famiglia, gli è nato da poco un figlio. Chapeau ad Anderson, è una persona straordinaria. Non ha mai sollevato problemi né alla Lazio né in altre società. È il figlio che tutti vorrebbero ».