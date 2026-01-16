Fabiani annuncia: «Presenterò una denuncia per fatti molto strani accaduti nella trattativa per Taylor!»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato in occasione delle presentazione di Kenneth Taylor e Petar Rakton: il suo annuncio

Oggi si è svolta la conferenza stama di presentazione dei nuovi acquisti della Lazio Kenneth Taylor e Petar Ratkov. Il direttore sportivo dei biancocelesti ha preso la parola toccando diversi punti, segnala Calcio e Finanza. Le sue parole:

DENUNCIA – «A breve presenterò una denuncia per fatti molto strani accaduti nella trattativa per Taylor, siccome lavoro per il bene della società interverrò e denuncerò personalmente alla Procura della Repubblica e alla Federazione».

SPIEGAZIONE – «Deve finire l’ingresso di persone per trarre vantaggi, io non sono ricattabile e lo dice la mia storia, andrò avanti per la mia strada. Fino a quando avrò la fiducia della società e della famiglia Lotito, la Lazio non si farà prendere in giro. Questi signori qui alla Lazio non passano. Alla firma di Taylor mi sono sentito orgoglioso di rappresentare la famiglia Lazio».

RATKOV – «È toscano, fa battute, la stessa cosa la fece con Castellanos e poi ci chiese di prenderlo. Ratkov è stato visionato dallo staff tecnico del mister, quella sul fatto di non conoscere il calciatore era solo un battuta, ma noi sappiamo perfettamente che lo conosceva al 100%. E’ un modo per stimolare il calciatore».

TAYLOR – «Ha caratteristiche che rispondono a quello che chiede il tecnico, si farà apprezzare per le sue qualità. Qualche volta si fa finta di non conoscere dei giocatori perché ultimamente ci sono dei gruppetti che ne approfittano per inserirsi, non possono saltare operazioni perché si inseriscono persone, abbiamo avuto la fortuna di lavorare in estremo silenzio su questi due giocatori. È un calciatore conosciuto da Sarri, parliamo di due società come Salisburgo e Ajax che sono di primaria importanza nel panorama calcistico, figuriamoci se Sarri non conosce giocatori di squadre così importanti».

LEGGI ANCHE: Conferenza stampa Taylor: «La Lazio è un grande club con un ottimo progetto! La squadra mi impressiona e…»