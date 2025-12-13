Fabiani a Dazn: «Chiaro che le riflessioni siano ai massimi livelli. Squadra in crescita, ora continuità. Mercato? Idee chiare. Tavares resta un patrimonio»

Fabiani a Dazn prima di Parma Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste è intervenuto così prima del match della 15a giornata di Serie A

Prima del match tra Parma e Lazio, in programma allo stadio Ennio Tardini, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni di Dazn per fare il punto sul momento della squadra di Maurizio Sarri, sul mercato di gennaio e sulla situazione di Nuno Tavares. Un intervento improntato alla cautela, ma anche alla fiducia nel percorso intrapreso.

SULLA PARTITA E SUL MOMENTO DELLA SQUADRA – «C’è una partita importante da giocare, poi si penserà alle altre. La squadra è in crescita, speriamo di dare continuità».

SUL MERCATO DI GENNAIO – «Chiaro che le riflessioni siano ai massimi livelli. Il calcio si può fare in tanti modi, anche con le idee, non per forza chi spende di più ha ragione. Per quanto ne so, visto il confronto con allenatore e presidente, siamo concentrati su qualche operazione da fare, le teniamo per noi».

SU NUNO TAVARES – «È un giocatore della Lazio, ha fatto cose importanti ma non è che ogni volta che qualcuno va in calo di prestazione bisogna crocifiggerlo. L’obbligo nostro è saper gestire questi momenti, credo rimarrà un giocatore della Lazio».

Parole che confermano una linea chiara: priorità al campo, fiducia nel lavoro dello staff e gestione ponderata del mercato, con l’obiettivo di dare stabilità e continuità alla Lazio nella seconda parte della stagione.