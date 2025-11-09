 Fabiani a Dazn prima di Inter Lazio: «Sarri? Un fuoriclasse»
Fabiani a Dazn prima di Inter Lazio: «Sarri è un fuoriclasse, la Lazio ha mostrato forza e carattere. Oggettivamente avvio di campionato difficile»

Fabiani
Fabiani

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del big match contro l’Inter: le sue parole

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter Lazio, una delle sfide più attese della dodicesima giornata di Serie A, Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, ha analizzato il momento della squadra e il lavoro di Maurizio Sarri, elogiando la compattezza del gruppo in un periodo segnato da diverse assenze.

SU SARRI E LE ASPETTATIVE«La Lazio non può arrivare da nessuna parte? Io penso che Sarri sia un fuoriclasse dentro e fuori, è giusto non creare aspettative per non caricare i ragazzi eccessivamente. Quello che ha detto ci sta tutto e va bene così».

SUGLI INFORTUNI E LA REAZIONE DEL GRUPPO«Oggettivamente c’è stato un avvio di campionato difficile, Sarri non ha mai lavorato con tutti gli effettivi ma c’è stata una grande forza da parte di tutti, anche delle seconde linee che hanno dimostrato forza, carattere e fatto gruppo. Questa squadra ha sbagliato solo la partita a Como, nei derby la sconfitta non ci stava, come col Sassuolo».

