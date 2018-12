Ex Lazio: Stendardo di nuovo in campo a 37 anni

L’ex Lazio Guglielmo Stendardo ha ricominciato la sua carriera calcistica a 37 anni: gioca nei diletti con la maglia della Luiss

Riparte della Promozione Guglielmo Stendardo. L’ex difensore della Lazio ha esordito ieri con la maglia della Luiss, allenata da un altro protagonista biancoceleste degli anni passati, Roberto Rambaudi. «Sono tornato perchè credo nel progetto studio-calcio dell’Università», ha riferito il calciatore al Messaggero. Certo, adesso la situazione è un po’ diversa: qualche acciacco in più è fisiologico, ma sulle spalle c’è anche una Laurea in Giurisprudenza e una carriera da avvocato-professore ben avviata. «I miei nuovi compagni mi hanno messo subito a mio agio – confessa Stendardo – Sono fisicamente a posto e posso aiutare la squadra a rimanere ai vertici della classifica. Per me è un nuovo mondo, ma la sensazione dell’esordio è sempre bellissima».

CALCIOMERCATO LAZIO: NEWS IMPORTANTI SU MILINKOVIC