Ex Lazio, Salas ricorda lo scudetto vinto con i biancocelesti: «Un piacere trovare un’altra volta tutti voi, ci vediamo presto!»

Ex Lazio, Salas ha mostrato sui social tutto il proprio entusiasmo per i festeggiamenti del 25° anniversario dello scudetto biancoceleste

Ex Lazio, in questi giorni a Roma è stato festeggiato l’anniversario dello scudetto vinto nel 2000 dai biancocelesti. A prendere parola sui social circa questo importante raduno è stato un ex giocatore dei capitolini: trattasi di Marcelo Salas il quale ha scritto due righe sui social per celebrare questo giorno. Le parole su quella stagione di Serie A vinta:

«Indimenticabili, 25° anniversario Campioni di Italia, un piacere trovare un‘altra volta tutti voi, ci vediamo presto Forza Lazio».