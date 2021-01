Ex Lazio, l’Everton sulle tracce di Felipe Anderson

Felipe Anderson è stato individuato da Ancelotti per sostuire Bernard all’Everton, nonostante le norme FIFA

L’Everton di Ancelotti sulle tracce di Felipe Anderson. L’ex giocatore della Lazio sarebbe il primo indiziato per sostituire Bernard, molto vicino alla Roma, almeno stando a quanto riportato da Teamtalk.com.

Il brasiliano, in realtà, non potrebbe scendere in campo con la maglia dei Toffees per le norme FIFA che vietano di giocare gare ufficiali con più di due maglie diverse. Felipe Anderson si è già visto contro West Ham e Porto, ma le regole potrebbe non valere in questa emergenza Coronavirus e permettergli così il ritorno in Premier League.