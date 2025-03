Europa League, i risultati delle sfide e il tabellone

Europa League, alla luce dei risultati delle sfide di Coppa che hanno visto andare in campo anche la Lazio ecco il quadro completo dei quarti

Con le sfide di ieri di ritorno di Europa League, si è chiusa la settimana dedicata alle coppe europee, e oltre alla Lazio si sono delineate anche le altre sfide dei quarti di finale della competizione.

I biancocelesti come detto hanno pareggiato 1-1 contro il Viktoria Plzen, e questo risultato in virtu della vittoria della gara d’andata gli consente di approdare ai quarti contro il Bodo Glimt. Per quanto riguarda gli altri risultati, il Tottenham avanza al turno successivo in rimonta contro l’AZ Alkmaar, mentre la Roma invece esce dal torneo con un netto 3-0.

Questo il quadro completo delle sfide di ieri e dei quarti di finale di coppa:

AZ – Tottenham: Tottenham

Ajax – Eintracht Francoforte: Eintracht Francoforte

Bodo Glimt – Olympiakos: Bodo Glimt

Viktoria Plzen – Lazio: Lazio

LATO DESTRO:

Fenerbahce – Rangers: Rangers

Roma – Athletic Bilbao: Athletic Bilbao

FCSB – Lione: Lione

Real Sociedad – Manchester Utd: Manchester Utd

QUARTI DI FINALE:

Lazio – Bodo Glimt

Rangers – Atheltic Bilbao

Lione – Manchester Utd

Tottenham – Eintracht Francoforte