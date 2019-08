Europa League, il calendario della Lazio: si inizia in trasferta

Europa League, la Uefa ha comunicato da pochi minuti il calendario del gruppo E

Ora sono ufficiali anche date e orari della fase a gironi dell’Europa League. La Lazio inizierà il suo cammino il prossimo 19 settembre (ore 18.55) in trasferta contro il Cluj. Prima in casa il 3 ottobre alle 21 contro il Rennes. Il 24 ottobre (ore 21) si vola a Glasgow per affrontare il Celtic. Il girone si chiude il 12 dicembre con la Lazio che sarà impegnata in trasferta contro il Rennes. Ecco il calendario completo: