Europa League e Serie A, la Lazio ottimizza tempi ed energie: la squadra non rientrerà a Roma

La Lazio non farà rientro a Roma dopo la trasferta in Danimarca, ma andrà direttamente in Lombardia in vista della Cremonese

Un tour de force tra Serie A ed Europa League giocato tutto sulle distanze: la Lazio volerà oggi in Danimarca per sfidare il Midjtylland, poi l’appuntamento con la Cremonese fuori casa. La squadra di Sarri dovrà fare tanti chilometri in pochi giorni e – come riporta il Corriere della Sera – si è cercata una soluzione per ottimizzare tempi ed energie.

Secondo il quotidiano, dopo la trasferta europea i biancocelesti non faranno rientro a Roma, ma si fermeranno in Lombardia per preparare al meglio la sfida di Cremona.