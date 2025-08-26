Sven-Göran Eriksson: Un anno senza il condottiero dello Scudetto biancoceleste. Il ricordo del club in una nota ufficiale

Il 5 febbraio 1948 nasceva a Torsby, in Svezia, Sven-Göran Eriksson, figura iconica del calcio internazionale e protagonista indimenticato della storia della S.S. Lazio. A un anno dalla sua scomparsa, il mondo del calcio continua a ricordare con affetto e rispetto l’uomo che ha guidato i biancocelesti verso il secondo Scudetto della loro storia.

Eriksson, ex difensore costretto al ritiro prematuro per un grave infortunio, ha saputo reinventarsi come allenatore con straordinaria efficacia. Dopo gli esordi in patria con il Degerfors IF e il successo con il Göteborg, dove vinse la Coppa UEFA nel 1982, il tecnico svedese ha conquistato la scena internazionale con il Benfica, club portoghese che ha guidato in tre distinti periodi, e con diverse squadre italiane, tra cui Roma, Fiorentina e Sampdoria.

Nel giugno 1997 approda alla Lazio, dando inizio a una delle epoche più vincenti del club capitolino. In 136 partite ufficiali sulla panchina biancoceleste, Eriksson ha collezionato un palmarès straordinario: uno Scudetto (1999-2000), due Coppe Italia (1997-98, 1999-2000), due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe (1998-99) e una Supercoppa europea (1999). Un ciclo irripetibile che ha consacrato Eriksson come l’allenatore più vincente nella storia della Lazio.

IL RICORDO DEL CLUB – Un anno fa, ci lasciava Sven Goran Eriksson, allenatore del nostro secondo scudetto e non solo.

Nato a Torsby (Svezia) il 5 febbraio 1948, Sven-Göran Eriksson ha avuto una breve carriera da difensore in patria per poi essere costretto ad appendere gli scarpini al chiodo per un grave infortunio. Ha così di intraprendere il percorso da allenatore che, dopo aver mosso i primi passi in patria, lo ha portato a guidare il Benfica ed alcune squadre di Serie A per poi approdare in biancoceleste ne giugno 1997.

In 136 partite al timone della Lazio, ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa europea.

Eriksson non è stato solo l’allenatore più vincente nella storia della Società Sportiva Lazio, ma soprattutto un uomo integerrimo ed una persona squisita e signorile, doti che sapeva mescolare al classico aplomb nordico