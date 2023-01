Empoli, Caputo: «Felicissimo di essere tornato, Vialli rimarrà sempre dentro di me»

Ciccio Caputo, attaccante dell’Empoli, ha parlato al termine della sfida pareggiata contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Intervistato da DAZN, Ciccio Caputo ha parlato così al termine di Empoli-Lazio:

«In questo momento sono felicissimo come un bambino. Partita difficile contro una signora squadra. Ci abbiamo provato fino alla fine e l’abbiamo pareggiata. Siamo una squadra forte. Sono un pò emozionato, sono legatissimo a questo società. Devo ringraziare Accardi e Corsi che mi hanno riportato qua. Era quello che volevo, i matrimoni si fanno in due. I ragazzi e il mister mi hanno accolto benissimo, sembra che non sia mai andato via. Devo dare l’esempio e trascinare i compagni. Vialli? Ho avuto la fortuna di conoscerlo in Nazionale, è stato il primo ad accogliermi. Difficile trovare le parole, aveva un cuore immenso. Ci sarà sempre in me il suo ricordo».