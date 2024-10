Dybala ai saluti? La Roma pensa ad un ex obiettivo della Lazio

Paulo Dybala vicino all’addio alla Roma? Ghisolfi pensa ad un nome per sostituirlo, accostato in passato anche alla Lazio

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma a gennaio, con l’interesse del Galatasary che si fa sempre più consistente. In caso di cessione i giallorossi stanno cercando un sostituto e, secondo quanto riportato da Leggo, il nome è quello di Boga.

Profilo gradito a Ghisolfi che lo aveva già portato al Nizza dall’Atalanta. In Francia non è riuscito a lasciare il segno, con appena 7 gol segnati, l’ultimo contro la Lazio in Europa League: il tutto favorirebbe la Roma in caso di affondo per sostituire la Joya. Il calciatore è stato accostato ai biancocelesti in passato in un paio di occasioni, l’ultima solo questa estate, ma si era trattato poco più di un sondaggio.