Dove vedere Sassuolo Lazio, ecco tutte le informazioni sul match in streaming - Lazio News 24

Dove vedere Sassuolo Lazio: tutte le informazioni su diretta TV e streaming

La Lazio è tornata alla vittoria in campionato con una brillante prestazione contro il Verona, riscattando immediatamente il passo falso della prima giornata contro il Como. Ora i biancocelesti guardano con fiducia al prossimo impegno: Sassuolo-Lazio, match valido per la terza giornata della Serie A 2025/2026. Una sfida importante per consolidare il buon momento della squadra di Sarri, e che in tanti si stanno preparando a seguire da casa o in mobilità. Vediamo quindi dove vedere Sassuolo Lazio in diretta TV e streaming.

La partita è in programma sabato 14 settembre alle ore 18:00, allo stadio Mapei di Reggio Emilia. Uno dei big match del weekend, attesissimo dai tifosi biancocelesti, che seguiranno in massa sia allo stadio che da casa.

La gara Sassuolo-Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport. Per poter accedere alla visione dell’incontro, è necessario essere abbonati a una delle due piattaforme, che detengono i diritti per la trasmissione del campionato di Serie A.

Chi sceglie DAZN potrà seguire il match in streaming su smart TV compatibili, dispositivi mobili (tablet e smartphone), console da gioco, oppure accedendo al sito ufficiale tramite computer. L’app DAZN è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

In alternativa, per chi è abbonato a Sky, sarà possibile guardare Sassuolo-Lazio anche su Sky Sport Calcio o su uno dei canali dedicati alla Serie A. Inoltre, per chi preferisce la visione in mobilità, Sky mette a disposizione due opzioni streaming: Sky Go, riservato agli abbonati, e NOW, la piattaforma streaming on demand di Sky.

Perché non perdere Sassuolo Lazio

Il match contro il Sassuolo rappresenta un crocevia importante per la Lazio. Dopo l’entusiasmante successo contro il Verona, Sarri vuole continuità di risultati per rilanciare la corsa alle zone alte della classifica. Dall’altra parte, il Sassuolo cerca punti pesanti davanti al proprio pubblico.

Ora che sai dove vedere Sassuolo Lazio, non ti resta che prepararti al fischio d’inizio. I biancocelesti sono pronti a regalare un’altra serata di spettacolo: collegati su DAZN o Sky e non perderti neanche un minuto della sfida!