Derby, Il Tempo: «Arcuri, difficile fare peggio delle figure fatte finora»

Risuonano ancora le dichiarazioni di Domenico Arcuri alla vigilia del derby, Il Tempo ha ironizzato sulle sue parole

Le parole di Domenico Arcuri, alla vigilia del derby, non sono state dimenticate. L’auspicio di vedere la Roma vincitrice contro la Lazio, però, non si è realizzato diventando così oggetto di numerose critiche e sfottò. A ravvivare la vicenda c’è anche Il Tempo, nella rubrica ‘La puntura’ con l’estratto di seguito riportato:

«Nel momento in cui Luis Alberto ha realizzato il terzo gol per la Lazio che ha sentenziato il trionfo nel derby contro la Roma, gli spettatori neutrali hanno vissuto attimi di terrore: e ora il commissario Arcuri che umore avrà, lui noto tifoso giallorosso che era scivolato prima della stracittadina con quella infausta battuta («se vince la Roma, il giorno dopo saremo tutti di buonumore»)? La paura durata poco: non cambierà nulla perché, anche se Arcuri fosse triste per il ko della sua squadra, sarebbe difficile fare peggio rispetto alle figure barbine rimediate finora».