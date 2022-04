Djuricic Lazio, parla Dionisi: «Le cose potrebbero ribaltarsi...»

L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato della situazione di Djuricic, in scadenza e che piace alla Lazio

Tra gli obiettivi della Lazio per la prossima stagione c’è anche Filip Djuricic, centrocampista del Sassuolo in scadenza a giugno. A parlare della situazione, in conferenza stampa, è stato l’allenatore neroverde Dionisi.

LE PAROLE – «È andato in scadenza e credo che abbia sbagliato a dire quello che ha detto, se l’ha detto. È un ottimo giocatore, un ottimo ragazzo, non sono neanche certo che abbia detto quelle cose lì. Ho parlato con lui, domani ci sarà. Ha avuto un infortunio quest’anno, poi sarà utile da qui alla fine, magari le cose potrebbero ribaltarsi da qui alla fine, chi lo sa…».