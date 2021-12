Dionisi: «Lazio squadra importante. Nazionale? Lavoro per il Sassuolo»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha commentato la sfida contro la Lazio ai microfoni di DAZN

A pochi istanti dal calcio di inizio tra Sassuolo e Lazio, Dionisi – tecnico dei neroverdi – ha analizzato la sfida ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

«Oggi affrontiamo una squadra importante per dimostrare che ci siamo anche in casa. Nazionale? Io lavoro per il Sassuolo, sono contento di allenare tanti ragazzi giovani».