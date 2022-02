Nainggolan: «Immobile? Bravo, ma a me non piace»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nainggolan è tornato a parlare anche di Lazio, soffermandosi soprattutto su Ciro Immobile. Queste le sue parole, rilasciate a OCW Sport nel podcast di Twitch.

IMMOBILE – «Immobile è un grandissimo attaccante, anche se a me non piace. Io preferisco gli attaccanti che fanno giocare bene la squadra, come Dzeko, che è il più forte con cui ho giocato. Immobile però alla Lazio con Milinkovic e Luis Alberto è perfetto e può segnare 30 gol a stagione per altri 3 o 4 anni».

DERBY – «L’ho giocato a Roma e lì è questione di vita o di morte, mentre a Milano è come una partita tra amici. A Roma la gente ti ricorda il derby anche per settimane dopo la partita, mentre a Milano il giorno dopo puoi uscire e fare un giro in centro».