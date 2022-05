Martusciello: «La Lazio ti entra dentro. Questa squadra può crescere»

Martusciello ha analizzato la stagione della Lazio, toccando tanti temi e soffermandosi anche sul match di domani

Martusciello ha analizzato la stagione della Lazio, toccando tanti temi e soffermandosi anche sul match di domani. Queste le sue parole, riportate dal match program della società biancoceleste:

VERONA – «Il Verona, sotto il punto di vista dell’aggressione della partita, somiglia molto ad Atalanta e Torino. Hanno una grande fisicità. Sarà una partita complicata, visti anche i risultati che hanno fatto con le prime sei della classifica».

STAGIONE – «Questa è stata una stagione positiva. Ovviamente si cerca sempre di migliorare, ma abbiamo raccolto quanto seminato durante l’anno. La squadra ha fatto bene anche in questo finale e ne siamo felici».

MIGLIOR PARTITA – «Troppo spesso la gente si lascia influenzare dai risultati. Ora non fa più alcuna differenza giocare in casa o in trasferta. Nel girone d’andata si alternavano belle vittorie all’Olimpico a brutte sconfitte in trasferta. Questo è il frutto della crescita progressiva della squadra.».

TIFOSI –«I tifosi della Lazio sono straordinari. L’ambiente che si vive è familiare e questo ti fa crescere un senso di responsabilità. La Lazio ti entra dentro e l’affetto della gente è incredibile. Ci hanno sostenuto sempre, anche nei momenti difficili. Insomma, è anche grazie a loro che la squadra sta assimilando concetti».

CRESCITA – «I margini di crescita di questa squadra sono tantissimi. Peccato finisca la stagione, perché ci stavamo divertendo. Nelle ultime partite abbiamo visto quello che volevamo dal punto di vista del gioco. Meritano tutti i complimenti, soprattutto chi ha giocato meno. Sono loro che aumentano il livello degli allenamenti».