Maffei: «Con lo Spezia ho visto una gran bella Lazio»

Maffei ha analizzato quanto successo tra Lazio e Spezia, elogiando la prestazioni dei biancocelesti. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di New Sound Level.

PRESTAZIONI – «Questi ultimi risultati mi portano ad archiviare la brutta prestazione in Danimarca come un incidente di percorso. Abbiamo capito qual è la vera Lazio. Contro lo Spezia, in una partita tutt’altro che agevole, abbiamo visto un’ottima prestazione, con i biancocelesti che hanno incanalato il match fin da subito sul giusto tragitto. Ho visto una Lazio bella, spumeggiante, oliata, perfetta nei sincronismi e negli inserimenti. A questo aggiungo che, finalmente, abbiamo un portiere forte che ha dimostrato di saper fare la differenza, anche se chiamato in causa poche volte. Provedel conferisce tranquillità al reparto, legge bene le traiettorie ed è capace a gestire il pallone molto bene con i piedi».

CORSA CHAMPIONS – «Oggi è una lotta a otto, ma è un azzardo dare una fisionomia finale a questo campionato, soffermandoci solo alla situazione attuale. Secondo me alcune squadre si riprenderanno e quindi potrebbe restare lo stesso numero di squadre in corsa, ma cambierebbero i nomi. Sicuramente l’Udinese, che ha un bell’organico e giocatori di gamba, merita un applauso. Anche ieri ha ribaltato una partita che non sembrava così facile da vincere. Interpretano un calcio dinamico e di forza, giocando bene, quindi non rappresentano una sorpresa, ma ho qualche dubbio che resisteranno. L’Atalanta invece è una certezza del campionato».

EUROPA LEAGUE – «Lo scivolone in Danimarca costringe la Lazio a giocare una partita vera. Questo mi fa pensare che Sarri schiererà una formazione per la maggior parte composta da titolari. Le prossime saranno partite importanti per continuare a vivere l’avventura in Europa e io penso che la Lazio, i tifosi e l’ambiente lo pretendAno. Ci aspettiamo un riscatto e poi penseremo alla Fiorentina che, dopo aver perso domenica, sarà sicuramente agguerrita e determinata nel cercare di fare risultato».